السعودية تعتقل 3 من المشاركين في اختطاف قاضٍي القطيف

أعلنت السلطات الأمنية السعودية اعتقال ثلاثة أشخاص شاركوا في جريمة اختطاف الشيخ محمد الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث ببلدة تاروت في محافظة القطيف، يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، قوله إن التحقيقات قادت الجهات الأمنية في هذه القضية إلى نتائج مهمة، أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من ‏الموقوف عبدالله علي أحمد آل درويش،والموقوف مازن علي أحمد القبعة، الموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة، بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه.

وأشار أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب ‏ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين.والشيخ الجيراني هو القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف، وهو من الشخصيات الفعالة في المجتمع القطيفي، وله الكثير من المواقف الحازمة تجاه إيران.

وأكد اللواء التركي، أن مختطفي الجيراني “لا ينتمون لتنظيم داعش، بل هم عناصر إرهابية في القطيف والدمام”، موضحاً أن الداخلية لا تستبعد أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الشيخ محمد الجيراني، نافياً توفر أي معلومات عن مكان الشيخ، أو وضعه حتى الآن.

وقال التركي، في مؤتمر صحفي في الرياض، إنه لم تتوافر حتى الآن أية أدلة تشير إلى الغاية من اختطاف الشيخ الجيراني.

ونوه بأن الجماعات المسلحة تستغل صغار السن والمقبوض عليهم ليسوا صغاراً، مبيناً أنه من الصعب تحديد الدول التي ترعى هذه التنظيمات، التي تستهدف رجال الأمن بالدرجة الأولى. وكشف التركي عن اهتمام الداخلية بمشروع كاميرات المراقبة في كشف العمليات الإرهابية.

وحذرت ووزارة الداخلية الجناة المذكورين، وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة، من المساس بحياة الجيراني.

ودعت وزارة الداخلية الخاطفين إلى الإفراج الفوري عن الشيخ الجيراني، وحملتهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما حثت في الوقت نفسه، كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء ‏المطلوبين، أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين، مشيرة إلى تخصيص مكافأة ملية مقدارها “مليون” ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى “5” ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى “7”ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.