السعودية تلجأ للتحكيم الدولي بشأن “تيران وصنافير”

بدأت ردود الأفعال تتوالي ، تجاه حكم محكمة الاستئناف بمجلس الدولة المصري بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير” ،وخاصة علي الجانبين السعودي والمصري ،حيث كشفت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية حريصة علي الحفاظ علي علاقاتها الجيدة بالجانب المصري شعبا وحكومة ،وأنها تحترم قرار القضاء المصري بخصوص الجزيرتين، رغم اقتناعها الكامل بأن الجزر سعودية بالأساس، وبناء علي ذلك تم التفاوض بشأنهما ، من خلال السبل القانونية والمشروعة ،دون افتعال أزمة .

كما أن الجانب المصري لن يسمح بالتخلي عن أرض مصرية، وانما طرحت الأمور للتفاوض، مثلما تطرح قضايا ترسيم الحدود بين الدول وبعضها البعض ،دون أن يؤثر ذلك علي العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين ،وبناء علي ذلك يفيد محللون سياسيون أن السعودية ستتخذ القرارات اللازمة باللجوء للتحكيم الدولي كخطوة مقبلة للبت في هذا الأمر ،ولا تغيير في سياسة المملكة تجاه مصر.