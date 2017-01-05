السعودية وموريتانيا توقعان اتفاقا للتعاون العسكري
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القوات السعودية
القوات السعودية
اخبار خليجي

السعودية وموريتانيا توقعان اتفاقا للتعاون العسكري

5 يناير, 2017
أحمد علي
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أبرمت موريتانيا والسعودية الخميس اتفاقية للتعاون العسكري تنصب على تبادل المعلومات الأمنية والدعم اللوجستي وفق ما أفاد مصدر رسمي موريتاني.

وقام وزير الدفاع الموريتاني، جالو ممادو تانديا، بالتوقيع على الاتفاق، مع مساعد وزير الدفاع السعودي، محمد بن عبدالله العايش في العاصمة نواكشوط.

وتضمنت بنود الاتفاق تضمنت التدريب والتأهيل العسكري، فضلا عن تبادل المعلومات الأمنية والمساندة في الإمدادات، وتبادل الزيارات والخبرات والخدمات الطبية العسكرية.

واعتبر مساعد وزير الدفاع السعودي، الذي زار نواكشوط، الثلاثاء والأربعاء، الاتفاق تأسيسا لعهد جديد من التعاون العسكري بين البلدين، قائلا إنه يخدم السلام والاستقرار الدوليين.

من جانبه، قال وزير الدفاع الموريتاني، خلال حفل التوقيع، إن الشعب الموريتاني يثمن الجهود التي تبذلها السعودية لحماية الأماكن المقدسة للإسلام.

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أحمد علي

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