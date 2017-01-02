السلطات التركية تكشف هوية منفذ هجوم إسطنبول
الرئيسية » اخبار » السلطات التركية تكشف هوية منفذ هجوم إسطنبول

انتشار واسع للأمن التركي في شوارع إسطنبول
انتشار واسع للأمن التركي في شوارع إسطنبول
اخبار رئيسى عالم

السلطات التركية تكشف هوية منفذ هجوم إسطنبول

2 يناير, 2017
وائل فتحى
image_pdfimage_print

كشفت السلطات التركية عن هوية منفذ هجوم إسطنبول، الذي وقع على ملهى ليلي وراح ضحيته 39 شخصا، وقالت إنه من “كتائب تركستان”، وهي مجموعة من دول آسيا الوسطى التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، بحسب وسائل إعلام محلية

وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز” عن وسائل إعلام تركية، فإن منفذ الهجوم ينتمى إلى تنظيم “داعش”، وقد انطلق من منطقة “زيتينبورنو” في إسطنبول بسيارة تاكسي مباشرة إلى منطقة “أورتاكوي”، حيث هاجم الملهى الليلي برشاش من نوع “كلاشينكوف”، وقتل 39 شخصا وأصاب أكثر من 60 آخرين ولا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.

وكانت تقارير صحفية نقلت عقب الحادث، إن المنفذ تنكر بملابس “بابا نويل” قبل بدء هجومه. وأطلق المهاجم النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل، لكن رئيس الوزراء بن علي يلدريم نفى ذلك وأكد أن الإرهابي لم يكن يرتدي ذلك الزي

وشهدت إسطنبول أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان عددا من الهجمات خلال العام الماضي، كان آخرها يوم 10 كانون الأول عندما انفجرت قنبلتان خارج استاد لكرة القدم مما أدى إلى مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين، وأعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عن هذا الهجوم.

وفي حزيران قتل نحو 45 شصا وأصيب المئات عندما نفذ متشددون يشتبه في أنهم ينتمون لتنظيم “داعش” هجوما بالأسلحة والقنابل على مطار أتاتورك في إسطنبول.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *