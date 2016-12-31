السلطان إبراهيموفيتش يقترب من تحطيم رقم ميسي

يتجه اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إلى تحقيق رقم قياسي على مستوى التهديف، وسط توقعات بأن تضمن أهدافه لمانشستر يونايتد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي حال سجل “السلطان” أمام ميدلسبره، السبت، فإنه سيرفع رصيده من الأهداف إلى 51 هدفا في عام واحد، ليعادل عدد الأهداف القياسي الذي يسجله أي مهاجم في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى في 2016.

ولا يستبعد كثيرون قدرة اللاعب على تسجيل هدفين، ومن ثم التفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الاسباني، ليصبح هداف 2016.

وأظهر اللاعب البالغ عمره 35 عاما، أفضل ومستوياته على الإطلاق، إذ يستمتع بتجربته في الكرة الإنجليزية رغم أنه بدأها بصورة غير مرضية تماما، ولكنه تأقلم مع متطلبات الدوري الممتاز.

ويسعى إبراهيموفيتش لأن تقود أهدافه يونايتد نحو القمة، وهو صاحب المركز السادس بجدول الترتيب بفارق 13 نقطة خلف تشيلسي المتصدر.

وقال إبراهيموفيتش، في جواب على سؤال بشأن قدرة يونايتد على الفوز باللقب “أعتقد ذلك… في بعض اللحظات لم نحقق النتائج المنشود بعد تقديم أداء جيد.. ولكننا لم نستسلم ونسعى لتقليص الفارق”.