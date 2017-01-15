السلطان قابوس يصدر سبعة مراسيم جديدة

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سبعة مراسيم سلطانية قضى المرسوم الأول بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فيما قضى المرسوم الثاني بإصدار نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي.

‏أما المرسوم الثالث فقضى بالتصديق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وقضى المرسوم الرابع بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تجارة الحبوب للعام 1995.

ونص المرسوم الخامس بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية المجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.

اما المرسوم السادس فنص بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية حول ‏الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

‏وقضى المرسوم السلطاني السابع بتعيين سفراء غير مقيمين.