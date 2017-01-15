السماح للنساء بالترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، أمس السبت إنه لا مانع من ترشح النساء للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال إن مجلس صيانة الدستور “سيقوم بإجراء الدراسات اللازمة وإبداء وجهة نظره بهذا الخصوص”.

ونقلت وكالة “إرنا” عن كدخدائي إن المجلس لا يعارض تسجيل النساء في الانتخابات الرئاسية.

وستجري الدورة الثانية عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والقروية بدورتها الخامسة وأيضا الانتخابات التكميلية للدورة العاشرة لمجلس الشورى يوم 19 أيار/مايو 2017.