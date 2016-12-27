السهلاوي يهدد ماجد والعبدلي في قائمة هدافي ديربي الرياض
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محمد السهلاوي
محمد السهلاوي
السعودية رياضة

السهلاوي يهدد ماجد والعبدلي في قائمة هدافي ديربي الرياض

27 ديسمبر, 2016
أحمد علي
1 دقيقة
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أحرز محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر السعودي، هدفه الـ16 في تاريخ ديربي الرياض، خلال المباراة التي أقيمت بين النصر والهلال، وانتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين.

وسجل السهلاوي الهدف الأول من ركلة جزاء، حيث يحمل هذا الهدف رقم 16 في سلسلة أهداف السهلاوي في مرمى الهلال، والتي بدأت بهدف من ركلة جزاء في ديربي الجولة الرابعة من دوري موسم 2009-2010.

وتنقسم أهداف السهلاوي الـ 16، بين 9 من اللعب المفتوح، و7 من ركلات جزاء آخرهم هدف المباراة.

وعزز السهلاوي بهذا الهدف مكانته في المركز الـ 3 ضمن لائحة هدافي ديربي الرياض، التي يتصدرها أسطورة النصر ماجد عبد الله برصيد 21 هدفًا، يليه نجم النصر السابق أيضًا محمد سعد العبدلي برصيد 18 هدفًا.

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أحمد علي

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