السودان يكشف عن اجتماعات سرية مع واشنطن

كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمس السبت أن رفع “بعض العقوبات” الأميركية عن بلاده جاء بعد اجتماعات سرية عقدها مسؤولون أميركيون مع آخرين من السودان.

وأوضح الوزير في تصريح صحافي “عقدنا 23 اجتماعا داخل الخرطوم بعيدا عن أعين الإعلام منذ حزيران/يونيو 2016 على مدى ستة أشهر، وانتهت هذه الاجتماعات في الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر 2016”.

وقال إن نتائج الاجتماعات كللت بقرار أميركي يقضي برفع بعض العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 1997 في مجالي التجارة والاستثمار.

وأعلن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أن القرار الأميركي فتح الباب أمام الاقتصاد السوداني للاندماج في الاقتصاد العالمي.

وقال “القرار سيفتح لنا الباب للتعامل بكل العملات وخاصة الدولار الأميركي الذي يحوذ على 60 في المئة من التعاملات التجارية في العالم، وبات بإمكاننا بعد هذا القرار استخدام غرفة المقاصة في نيويورك”.

وفي السياق ذاته، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى في تصريح صحافي “ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة منذ ما قبل عام 2000 في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأضاف “نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم ونتأثر بما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وحتى بما يجري في سورية” من دون أن يكشف عن تفاصيل.

وأكد عطا المولى من جهة أخرى أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) “مرتين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015”.