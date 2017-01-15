السودان يمدد وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر

مددت الحكومة السودانية، الأحد، قرار وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات المسلحة بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور لمدة ستة أشهر.

تأتي الخطوة بعد قرارٍ أميركي بتجميد العقوبات الاقتصادية عن السودان، ورهن إلغاءها بشكل كامل في يوليو المقبل في حال التزمت الخرطوم بتنفيذ عدة مسارات، اتفقت عليها مع واشنطن، من بينها وقف الحرب في السودان وتحقيق السلام.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن بنهاية ديسمبر الماضي وقف إطلاق النار بمسارح العمليات لمدة شهر.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه، الاثنين، برئاسة الرئيس عمر البشير تمديد قرار وقف إطلاق النار لستة أشهر تنتهي في أغسطس، وطالب بوضع الترتيبيات اللازمة لاستيعاب الآثار الايجابية لقرار واشنطن بتجميد العقوبات عن البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح إن الاجتماع عبر عن امتنانه لدور رؤساء الدول العربية ومنظمات الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية فضلا عن منظمة دول عدم الانحياز في مساندة السودان في موقفة وصولا لتحقيق النجاحات برفع العقوبات.