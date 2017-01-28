السومة يقود الأهلي للفوز في الكلاسيكو السعودي
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جانب من المباراة
جانب من المباراة
اخبار منوعة السعودية رياضة

السومة يقود الأهلي للفوز في الكلاسيكو السعودي

28 يناير, 2017
أحمد علي
1 دقيقة

واصل السوري عمر السومة هوايته في تسجيل الأهداف وقاد فريقه أهلي جدة، إلى قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الشباب بهدف إلى فوز 3 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن مواجهات المرحلة السادسة عشر من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وتقدم الشباب بهدف سجله محمد بن يطو في الدقيقة 18 قبل أن يتمكن السومة من تسجيل هدف التعادل بعدها بخمس دقائق، ثم أضاف هدف التقدم في الدقيقة 47 قبل ان يختتم عبدالفتاح عسيري أهداف الأهلي في الدقيقة 85

وعزز السومة تصدره لقائمة الهدافين بالدوري هذا الموسم، حيث رفع رصيد أهدافه إلى 18 هدفا بفارق 6 أهداف عن المصري محمود كهربا.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر، فيما توقف رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الخامس

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أحمد علي

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