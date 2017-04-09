السومة ينصح أهلي جدة بالتعاقد مع السوري عمر خربين

نصح مهاجم الأهلي السوري عمر السومة إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي السوري عمر خربين .

والذي قدم لنادي الهلال عن طريق الإعارة من الظفرة الاماراتي وستنتهي اعارته بنهاية الموسم.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم” فإن السومة قد أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع خريبين على الرغم من أن الهلال له حق أولوية شرائه، وفقاً للعرض المبرم بين الطرفين إذا دفع مبلغ ستة ملايين ونصف المليون دولار لنادي الظفرة، وهو الشرط الذي وضعه الأخير للتخلي عن خدمات اللاعب لمصلحة الهلال .

من جهة أخرى، قالت الصحيفة أن الظفرة حقق استفادة مالية كبيرة من إعارة اللاعب إلى الهلال، وصلت إلى 2.5 مليون درهم .