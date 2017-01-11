السيسي: عازمون على تنفيذ المزيد من الاصلاحات

اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاربعاء اهمية التوصل الى حلول للازمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الاقليمية ويصون مقدرات شعوبها.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان صحفي ان السيسي شدد خلال لقاء وفد من مجلس اعمال الامن القومي الأميركي (منظمة أميركية غير حكومية) على اهمية اعلاء مفهوم الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية للدول التي تمر بازمات من اجل تمكينها من بسط سيطرتها على الارض واستعادة الاستقرار بتلك الدول.

وعن الوضع الاقليمي اشار الى اهمية زيادة الاهتمام الأميركي بقضايا المنطقة وبذل الولايات المتحدة لمزيد من الجهود للدفع قدما بمساعي التوصل الى تسويات سياسية للازمات القائمة بالمنطقة. وفيما يخص الوضع الفلسطيني الاسرائيلي اوضح السيسي ان التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من شانه ان يخلق واقعا جديدا بالمنطقة وسيسهم في الحد من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي يشهده الشرق الاوسط مؤكدا ان مصر تواصل مساعيها في هذا الاتجاه.

وعن علاقات البلدين أكد اهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على المضي قدما نحو تعزيزها على مختلف الاصعدة بما يعود بالنفع على البلدين.

واعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون والتنسيق مع الادارة الأميركية الجديدة لاسيما في ضوء وجود تحديات مشتركة تتطلب تكثيف التعاون للتعامل معها.

وأكد السيسي عزم بلاده الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة رغم ما تواجهه من تحديات امنية بسبب المخاطر الارهابية.

واشار الى ما تقوم به مصر من جهود لمكافحة الفكر المتطرف من خلال تصويب الخطاب الديني وازالة ما علق به من افكار مغلوطة وذلك سعيا منها لتكون نموذجا للتسامح والتعايش وقبول الاخر.

ومن جانبه تناول الوفد الأميركي ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للامن والاستقرار بالشرق الاوسط مؤكدا تطلعه لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين باعتبار مصر شريكا هاما للولايات المتحدة.

واشاد بما تم تحقيقه من انجازات في مصر على مدار العامين الماضيين سواء على صعيد تحقيق الاستقرار او تنفيذ المشروعات التنموية مثمنا في هذا الاطار اصرار مصر على مواصلتها لعملية التنمية الشاملة رغم ما تمر به المنطقة من تحديات جسيمة.

واعرب عن تقديره لما تقوم به مصر من جهود في سبيل ترسيخ مفهوم المواطنة فضلا عن تصديها بحزم للارهاب والتطرف مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به الرئيس المصري لتسوية القضية الفلسطينية وحرصه على دفع جهود السلام قدما.

وأعرب الوفد عن حرصه في نقل الصورة الحقيقية لما تشهده مصر من تطورات ايجابية الى صانعي القرار في الولايات المتحدة وخاصة للادارة الأميركية الجديدة مؤكدا دعم الجهود التي تقوم بها مصر للنهوض بالاقتصاد وحرصه على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها.