السيسي: مصر لا تتأمر ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لا تتأمر ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى، بل تسعي إلى البناء والتعاون والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي الأربعاء لوزير خارجية إثيوبيا ورقينه جباييه، حسبما أفادت الرئاسة المصرية في بيان صحفي.

وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه إلى عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة قريباً، واستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي “هايلي ماريام ديسالين”في مصر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.

وصرح علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد الرئيس المصري على أهمية التفاعل الإيجابي مع الشركة التي تُنفذ الدراسات الخاصة بالسد لإنهائها في أقرب وقت، والوصول إلى التوافق على قواعد ملء السد وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم.

ونوه الرئيس المصري إلى ضرورة مواصلة التعاون بين البلدين من أجل الاستخدام الأمثل لمجمل الموارد المائية المشتركة في حوض النيل بما يراعي تحقيق التنمية لكل الدول، دون الافتئات على الحق في الحياة، أو الإضرار بالاستخدامات القائمة بالفعل.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية الإثيوبي سلّم الرئيس المصري رسالة مكتوبة من رئيس الوزراء الإثيوبى تتضمن تأكيد حرص الجانب الإثيوبي على تطوير وتعميق علاقاته مع مصر على مختلف الأصعدة.

وأكد الوزير الإثيوبي التزام بلاده بتحقيق المصالح المشتركة للشعبين وعدم الإضرار بمصالح مصر، مشيراً إلى أن التواصل والتشاور الدوري بين البلدين يعززان من التعاون المشترك ويساهمان في ترسيخ الثقة على المستويين الرسمي والشعبي.