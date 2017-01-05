الشباب ينهي علاقته بالعويس.. ويفاوض وليد عبدالله

أوقفت إدارة نادي الشباب نهائيا مفاوضاتها مع محمد العويس، لاعب فريقها والأخضر السعودي، عقب مماطلة الأخير في تجديد تعاقده مع النادي العاصمي.

وبات اللاعب الدولي خارج حسابات الإدارة الشبابية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر خاصة فإن العويس لم يلتحق في تدريبات الشباب منذ 8 ديسمبر الماضي، وتحديدا قبل مواجهة النصر في الجولة 12 من دوري جميل للمحترفين، ما دفع مسيري النادي وأعضاء شرفه إلى إيقاف المفاوضات وإلغاء فكرة تجديد التعاقد مع اللاعب.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الإدارة الشبابية برئاسة عبدالله القريني، قد علمت خلال الأيام القليلة الماضية، عن اتفاق العويس مع أحد الأندية الجماهيرية، للانضمام وتمثيل فريقها خلال الفترة المقبلة، وهذا ما دفع الحارس الدولي إلى الغياب عن تدريبات الشباب طوال الفترة الماضية.

ويتقاضى العويس خلال عقده الاحترافي الأول، مرتبا شهريا قدره 15 ألف ريال، ومن ثم تمت زيادته إلى 20 ألفاً بعد تألقه بشكل لافت للأنظار، قبل أن تقدم إدارة النادي العاصمي عرضها الجديد للاعب المتمثل بـ6 ملايين للموسم الواحد، لمدة 4 مواسم، بيد أن اللاعب رفض العرض المقدم له وقام بمماطلة الإدارة حسبما أعلنت الأخيرة خلال وقت سابق.

وتعمل إدارة النادي العاصمي بشكل حثيث خلال هذه الأيام، على تقريب وجهات النظر مع زميله وليد عبدالله، من أجل تجديد تعاقده والبقاء ضمن صفوف الفريق، خوفا من رحيل الحارس الدولي الآخر ومغادرة أسوار النادي.