الشرطة البريطانية “تصطاد” متهمة عبر تويتر

استعانت الشرطة البريطانية، بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل الاتصال بامرأة متهمة في سلسلة جرائم سطو مسلح واحتيال في لندن، فيما يعتبر نهجا جديدا في محاربة الجريمة مكنها في النهاية من “اصطياد” المطلوبة والقبض عليها.

وأوردت التقارير أن الشرطة كتبت رسالة على موقعي “تويتر” وفيسبوك” تطالب فيها المتهمة في 15 قضية سطو مسلح تريسي دايك “30 عاما” بعدم تجاهل رسائل الشرطة.

وجاء في نص الرسالة:” يبدو أنك تفضلين عدم التحدث إلينا، وهو أمر مخيب للآمال”.

وطالبت الشرطة المتهمة بتسليم نفسها لأي مركز أمني أو الاتصال على رقم الشرطة إذا فضلت أن يأتوا إليها حيث تسكن.

واعتقلت الشرطة البريطانية لاحقا المتهمة، وأودعتها الحبس الاحتياطي، على ذمة قضايا تشمل إلى جانب السطو المسلح اتهامات بالاحتيال والسرقة.

ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في لندن الاثنين.