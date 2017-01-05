الصراع الروسي – الأميركي وتأثيره على التغيير في سوريا

يقول المحلل السياسي خالد أبوظهر أنه لم يكن من قبيل المصادفة ،بعد اعلان الهدنة على الأراضى السورية، والتى تمت تحت الرعاية الروسية،أن تعلن أميركا أن روسيا قامت باختراق الأنظمة الألكترونية لبعض المؤسسات الاميركية، وأنها تدخلت بشكل وآخر فى الانتخابات الرئاسية اللأميركية ،مشيرا إلي أن سبب هذا الاتهام أن أميركا شعرت بخطورة الملف السوري،وأن انفراد روسيا به ،وتمكنها من الوصول إلي حل، زاد الدور الاميركي تهميشا، وأري أن ما صنع الفرق بين السياستين الروسية والاميركية تجاه الشأن السوري هو الثبات الروسي بجوار حلفائها بعكس أميركا التي تخلت عن حلفائها ولم تساندهم .

ومن هنا ينبغي أن نطرح عددا من الاسئلة حول مستقبل الوضع في سورية بناء علي الصراع الروسي الاميركي ،ومدي تأثير ذلك علي بقاء نظام بشار الاسد ، والتغيرات التي طرأت علي المنطقة وخاصة بعد مقتل السفير الروسي والعمليات الارهابية في تركيا ؟ هذا ما سيكشف عنه الفيديو التالي.