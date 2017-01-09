الصينيون يتجهون للمولد.. والاتحاد: رحيله ضرب من الجنون

وسّع الصينيون مجال اختيارات لاعبيهم الأجانب، وقصد نادي داليان يافانغ فهد المولد لاعب اتحاد جدة، بغية استقطابه للعب في الدوري الصيني.

بيد أن إدارة ناديه لم ترغب بالدخول في مفاوضات مع الصينيين، وفضلت عدم الرد على العرض.

فنادي داليان الذي يدربه الإسباني لوبيز كارو فوّض أحد وكلاء الأعمال السعوديين للتعاقد مع فهد المولد، الذي يقضي موسماً استثنائياً مع ناديه والمنتخب السعودية لشراء ما تبقى من عقده مع الاتحاد لقاء مبلغ مجز لناديه، وما يفوق مليوني يورو كراتب سنوي للمولد، لكن إدارة حاتم باعشن لم ترد الدخول في المفاوضات، مفضلة الاحتفاظ بأحد أبرز لاعبيها هذا الموسم.

وكان المولد متحمساً لخوض تجربة احترافية خارج السعودية، لكنه فضل أن تكون على سبيل الإعارة حتى يعود إلى ناديه، قبل أن يقرر ترك الأمر لإدارة ناديه، التي أفصح أعضاء مجلسها للمفوض بأن التخلي عن خدمات المولد في هذا التوقيت يعتبر ضرباً من الجنون.

وظهر المولد بشكل مميز هذا الموسم، بعدما كان على اعتاب الرحيل إلى أهلي جدة رفقة صديقه عبدالفتاح عسيري، لكنه قرر البقاء وتحديد عقده بعد استلام الراحل أحمد مسعود إدارة النادي.

وأحرز حتى الآن 11هدفاً في الدوري، بالإضافة إلى مستوياته الباهرة التي قدمها مع المنتخب السعودي في تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2018.