الصين تتوعد ترامب بالانتقام

قالت الصين للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب “إنها ستنتقم” من الولايات المتحدة، إذا ما غيرت واشنطن التي ترفض الاعتراف بتايوان دولة مستقلة، وفقاً لوكالة رويترز.

وجاء التهديد عبر مقالة نُشرت في صحيفة غلوبال تايمز الصينية التي تديرها الحكومة، رداً على الزيارة التي قامت بها رئيسة تايوان تساي إنج ون الأحد إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية، حيث ألتقت بقيادات من الحزب الجمهوري بينهم حاكم الولاية.

ونشر حاكم تكساس بيري صورة لاجتماعه مع تساي عبر حسابه على موقع تويتر، وقال إنهما ناقشا “توسيع التجارة (بين البلدين) والفرص الاقتصادية”.

وكانت الرئيسة التايوانية في طريقها إلى أميركا الوسطى، حيث ستزور دولاً منها هندوراس ونيكاراغوا وغواتيمالا والسلفادور، ومن المفترض أن تتوقف تساي في طريق عودتها في 13 من الشهر الجاري في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كالفورنيا.

وكانت بيجن حذرت قبل أيام الولايات المتحدة من إجراء لقاءات أو اجتماعات رسمية مع الرئيسة التايوانية.

وفي نوفمبر الماضي أحدث ترامب أزمة في العلاقات الأميركية – الصينية، بعدما تلقى اتصالاً من الرئيسة التايوانية لتهنئته بالفوز بالانتخابات.

وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، إنه إذا ما اختار ترامب أن يغير سياسة الولايات المتحدة التي لا تعترف بتايوان دولة مستقلة، فإن هذا من شأنه أن يدفع الصين إلى الرد عسكرياً على أميركا في منطقة شرق آسيا.