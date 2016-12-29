الصين تجري أول تدريبات عسكرية مع نيبال في 2017

قالت وزارة الدفاع الصينية الخميس إن بكين ستجري أول تدريبات عسكرية مع نيبال العام القادم في خطوة يمكن أن تثير قلق الهند المجاورة.

وتسعى الصين لزيادة نفوذها في نيبال وهي بمثابة منطقة عازلة طبيعية بين الصين والهند في تحد للوضع الذي تتمتع به الهند منذ فترة طويلة بوصفها القوة الخارجية المهيمنة.

وفي حين حاولت الصين والهند تحسين العلاقات بينهما فإن نزاعا حدوديا بين البلدين وشعورا متبادلا بعدم الثقة ما زالا قائمين.

وخلال مؤتمر صحفي شهري قال المتحدث باسم وزير الدفاع الصيني يانغ يو جون إن السنوات الأخيرة شهدت أشكالا مختلفة من التبادل بين جيشي الصين ونيبال.

وقال يانغ إن “اتصالات مبدئية” جرت بين الصين ونيبال بشأن تدريبات عسكرية مشتركة وإنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب. ولم يذكر المتحدث المزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هذه ستكون أول تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين.