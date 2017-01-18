الصين تدعو ترامب لتجاهل تايوان في التنصيب

حثت الصين الولايات المتحدة، الأربعاء، على عدم السماح لممثلي تايوان بحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقرر الجمعة.

وجاءت الدعوة الصينية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحفية، وفق وكالة “رويترز”.

وأثارت تصريحات ترامب وتصرفاته حيال تايوان استياء الصين مرارا، وطالبت بكين الرئيس الالتزام بسياسة “صين واحدة” التي انتهجها أسلافه منذ نحو 40 عاما.

وكان ترامب هدد بعدم الاعتراف بعد الآن بمبدأ “الصين الواحد”، إذا لم تقدم بكين تنازلات خصوصا في قطاع التجارة.

وانتهجت الولايات المتحدة سياسة “صين واحدة” منذ 40 عاما، وتقضي بالاعتراف بأن تايوان جزء من الصين. ولا تقيم واشنطن علاقات دبلوماسية مع تايوان منذ عام 1979، مكتفية بعلاقات غير رسمية.