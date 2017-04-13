الصين: عدم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة “ظلم كبير”

أكدت الصين الخميس دعمها لمطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

ووصف وزير الخارجية الصيني وانج يي عدم إقامة الفلسطينيين حتى الآن لدولة ذات سيادة بأنه “ظلم كبير” لا يمكن أن يستمر.

وأكد وانج، في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي في بكين، أن الصين تدعم المساعي الفلسطينية لإقامة دول مستقلة على حدود عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف :”بعد 70 عاماً، ما نراه هو أن إخواننا الفلسطينيين لم يقيموا بعد دولة مستقلة ذات سيادة كاملة … وهذا غير منصف، هذا ظلم كبير يتعين رفعه، ولا يمكن أن يستمر”.

يذكر أن الصين تدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الاسرائيلي الذي يتضمن اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من من يونيو/حزيران عام1967 وعاصمتها القدس الشرقية.