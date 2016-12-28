الطيران العراقي يقتل 10 من داعش غرب الأنبار
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الطيران الحربي العراقي
الطيران الحربي العراقي
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الطيران العراقي يقتل 10 من داعش غرب الأنبار

28 ديسمبر, 2016
أحمد علي
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أعلن مصدر عسكري عراقي الأربعاء، مقتل 10 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بغارة نفذها الطيران العراقي أقصى غربي البلاد.

وقال المصدر إن “إحدى طائرات القوة الجوية العراقية نفذت غارة جوية بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا مستهدفة معسكر للتنظيم المتطرف غرب قضاء القائم، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر التنظيم بينهم عرب الجنسية”.

وعلى صعيد أخر، أبلغ مصدر بشرطة الأنبار أن “عبوة ناسفة مزروعة بجانب أحد الطرق الفرعية في قضاء الكرمة شرق الفلوجة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة العراقية ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة مقدم وشرطي فضلاً عن مدني كان قريب من الحادث”.

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أحمد علي

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