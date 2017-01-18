العبادي: اقتربنا من تحرير الساحل الأيسر في الموصل

صرح رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة في العراق حيدر العبادي الأربعاء بأن القوات العراقية اقتربت من تطهير الجانب الأيسر من الموصل (400 كم شمالي بغداد).

وقال العبادي، في بيان صحافي إن “وعد التحرير النهائي والانتصار التام في الموصل قد اقترب، وتكللت بالنجاح جهود قواتنا البطلة بإكمال الخطة الأساسية في تطهير الجانب الأيسر وتحرير مركز مدينة الموصل، ويجري العمل حالياً على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور والمناطق القليلة الأخرى في المحور الشمالي والعمل بقوة وعزيمة باتجاه إكمال تحرير الجانب الأيمن”.

وأضاف “لقد سطر المقاتلون الغيارى أروع صور البطولة والفداء والتعامل الإنساني مع المدنيين وحققوا انتصارات باهرة خلال الأيام الأخيرة، تم خلالها استعادة العديد من المناطق والقرى والأحياء السكنية والقضاء على أعداد كبيرة من أفراد عصابة داعش المهزومة”.

وتابع “ستواصل قواتنا الظافرة تقدمها لتنفيذ كامل الخطة لتحرير مدينة الموصل بعون الله وببسالة وتضحيات المقاتلين الشجعان”.