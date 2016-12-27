العبادي: القضاء على داعش يحتاج 3 أشهر
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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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العبادي: القضاء على داعش يحتاج 3 أشهر

27 ديسمبر, 2016
أحمد علي
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قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إن القضاء على تنظيم “داعش” يحتاج 3 أشهر.

وجاءت تصريحات العبادي في كلمة نقلها التلفزيون العراقي بينما تشن قوات بلاده حملة عسكرية منذ أسابيع من أجل استعادة مدينة الموصل شمالي العراق، من قبضة التنظيم المتطرف.

وقال العبادي إن القوات الأمنية تتقدم “بشكل ثابت” في معركة الموصل مشيرا إلى “تعاون كبير” من الأهالي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة “تسعى بكل جهدها لتقليل الخسائر بين المدنيين وفي القوات”.

كما أشاد بـ”الكرم في استقبال النازحين” وأوضح أن الحكومة “تولي هذا الملف أهمية كبيرة”.

واستعادت القوات العراقية ربع الموصل آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها “داعش” في العراق لكن تقدمهم كان بطيئا وصعبا ثم بدأت القوات “وقفة تعبوية” مخطط لها مسبقا هذا الشهر، فيما اعتبر أول توقف كبير في الحملة.

والاثنين قال مصدر عسكري أميركي إن القوات العراقية ستستأنف هجومها في شرق الموصل “في الأيام المقبلة”، في إطار مرحلة جديدة من العملية المستمرة منذ شهرين.

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أحمد علي

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