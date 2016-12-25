العبادي: حررنا ثلثي نينوى من الإرهاب

كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، بأن “الأيام المقبلة ستشهد استراتيجية وخطة دقيقة تم وضعها من قيادة العمليات المشتركة، وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة بشأن المعركة الجارية في الموصل”، مشيراً إلى أن “الاستراتيجية ستنطلق، خلال الأيام المقبلة، من أجل طرد تنظيم “داعش” من الساحل الأيسر لمدينة الموصل بشكل كامل”، مؤكداً أن “العمليات المشتركة لديها خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تقديم الجهد الإنساني والإغاثي للنازحين”.

وأعلن مصدر أمني عراقي سقوط قتلى وجرحى في تفجير انتحاري وسط مدينة الرمادي غربي بغداد.

وقال المصدر، إن “سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت وسط مدينة الرمادي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية”، وأضاف أن “انفجاراً آخر وقع عندما انفجرت عبوة لاصقة موضوعة بداخل إحدى السيارات في منطقة السينما وسط الرمادي أيضاً، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح”.

وفي محافظة الأنبار، ذكر مصدر أمني فيها، أن “تنظيم داعش الإرهابي قصف مركز مدينة الرطبة، (310كم غربي الرمادي)، بخمس قذائف هاون، سقطت على أماكن متفرقة من المدينة”، مؤكداً، أن “القصف لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية بين صفوف القوات الأمنية والمدنيين في الرطبة”.

إلى ذلك، قال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، إن “تعزيزات عسكرية من الجيش وصلت إلى خطوط الصد في قضاء حديثة 160كم غربي الرمادي”، وأضاف أن “الهدف من تلك التعزيزات حماية مدينة حديثة من هجمات وتهديدات لتنظيم داعش على القضاء”.

وفي محافظة كركوك، قال مصدر أمني فيها، إن “ضربة جوية استهدفت ورشة كبيرة لتفخيخ المركبات في محيط ناحية الرياض جنوب غربي كركوك، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من أبرز مفارز التفخيخ، فيما يسمى بولاية كركوك في تنظيم داعش”.

وأضاف، أن “نجاح الضربات الجوية في استهداف ورش ومعامل التفخيخ في تنظيم داعش جاء لعدة عوامل، أبرزها: تعاون الأهالي مع القوى الأمنية، وتطور البعد الاستخباري، واختراق معاقل التنظيم ضمن قضاء الحويجة والنواحي التابعة له”.

أما في محافظة ديالى، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، في بيان، أن “شرطة ديالى تمكنت من تفجير عجلة مفخخة وقتلت انتحارياً في الخالص”. وأضاف أن “منتسبي فوج طوارئ ديالى الأول شكوا في العجلة وأصدروا الأمر للسائق بالنزول منها، إلا أنه رفض النزول فطوقوا العجلة في الحال، وفجروها مع السائق، وتسبب الحادث بجرح شرطيين اثنين، إلى جانب مواطن آخر”.

وأفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية، بمقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين جرّاء تفجير سيارة مفخخة في قضاء الخالص شمالي ديالى. ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المصدر، قوله: إن “حصيلة انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في قضاء الخالص شمالي محافظة ديالى، بلغت قتيلاً واحداً وثلاثة مصابين جميعهم من الشرطة”.

وبدأت القوات العراقية قصفاً مدفعياً للسيطرة على أحياء جديدة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل من سيطرة داعش.

وقال العميد عادل ثامر من قوات مكافحة الإرهاب، إن “قوات مكافحة الإرهاب بدأت بقصف مناطق العربي والمثنى والدركزلية والجزائر والفيصلية والمهندسين والأندلس والشرطة ضمن المحورين الشرقي والشمالي بالموصل في الساحل الأيسر”، وأضاف أن القصف دمر العشرات من مواقع داعش وقتل عدداً من قياداته داخل أوكارهم.

وتوقع الضابط انتهاء السيطرة على هذه المناطق والإعلان رسمياً عن تحرير الساحل الأيسر بالكامل مع دخول عام 2017 بعد وصول قطعات جديدة إلى الفرقة التاسعة، ومشاركة قوات الرد السريع في عمليات الساحل الأيسر.