العبادي: قواتنا تتقدم بشكل ثابت في معركة الموصل

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي الاثنين تقدم القوات العراقية بشكل ثابت في معركة الموصل مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً من الأهالي.

وقال العبادي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر إنه “تم بحث الأوضاع العامة للبلد وسير معركة الموصل والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف “هدفنا هو تحرير الموصل وأهلها من هذه العصابات وأهمية الوحدة بين مكونات الشعب العراقي التي تجلت بأفضل صورة لها بمواجهة عصابات داعش الإرهابية”.

وذكر العبادي ان “الحكومة تسعى لتوفير الخدمات للشعب العراقي، وأن قواتنا تتقدم بشكل ثابت في معركة الموصل وهناك تعاون كبير من الأهالي، ونسعى بكل جهدنا إلى تقليل الخسائر بين المدنيين وفي قواتنا البطلة”.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن “العام المقبل سيكون عام الانفتاح الاقتصادي للبلد، وأن الحكومة حريصة على توفير الأمن لجميع الأقليات واستقبال النازحين”.

من جانبه، قال مقتدى الصدر، إن “اللقاء أكد على دعم الجيش العراقي لإكمال تحرير الموصل والإصلاحات ودعم الاعتدال” وأشار إلى أنه “لا تسوية مع أعداء الشعب” مؤكداً “الحرص على العلاقة مع حزب الدعوة وأن الاعتداء على الشعب مرفوض”.