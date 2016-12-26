العبادي والصدر يبحثان معركة الموصل

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع رجل الدين مقتدى الصدر خلال لقاء بينهما سير معركة الموصل والتقدم الحاصل لتحريرها من سيطرة تنظيم “داعش”.

وعقد الزعيمان العراقيان مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء الذي عقد الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول في بغداد.

أكد خلاله العبادي أن “هدفنا هو تحرير الموصل وأهلها من هذه العصابات”، مشيرا إلى أهمية الوحدة بين مكونات الشعب العراقي”.

وأضاف العبادي أن “قواتنا تتقدم بشكل ثابت في معركة الموصل وهناك تعاون كبير من الأهالي، ونسعى بكل جهدنا إلى تقليل الخسائر بين المدنيين وفي قواتنا”.

من جانبه قال الصدر، إن لقاءه مع العبادي “أكد على دعم الجيش العراقي لإكمال تحرير الموصل وإكمال الإصلاحات ودعم الاعتدال”، مشيرا إلى أن “لا تسوية مع القتلة وعلى حساب دماء الشعب”.

من جهة أخرى عبر الصدر عن رفضه للاعتداء الذي حصل باحتفالية “حزب الدعوة” في البصرة، مشيرا إلى أنه يحرص على العلاقة مع حزب الدعوة، “ونرفض الاعتداء على الشعب”.

وكانت محافظة البصرة قد شهدت في 11 ديسمبر/كانون الأول مظاهرات حاشدة نددت بزيارة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة، إلى مدينتهم.

واقتحم متظاهرون، المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي ما أجبره على المغادرة.