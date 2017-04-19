العبادي يزيد مخصصات ميليشيات الحشد الشعبي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، عن زيادة مخصصات ميليشيات الحشد الشعبي بدءاً من الشهر المقبل.

وأشار العبادي إلى أن العراق حقق نجاحات على المستوى العسكري من دون أي تنازلات، مؤكداً حرص القوى الأمنية على أمن وسلامة المواطنين خلال العمليات الجارية غرب الموصل.

وأقر مجلس النواب العراقي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروع قانون يقضي بدمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش رغم انسحاب 89 نائباً سنياً من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي حيث صوت 230 نائباً على القانون، وأُعلن بعده إقراره بغالبية أصوات الحاضرين.