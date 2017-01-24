العبادي يعلن تحرير الجانب الأيسر من الموصل بالكامل

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تحرير الجانب الأيسر (شرق) مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم “داعش” الثلاثاء.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت الاثنين، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بشكل كامل، مؤكدة أنه لم يتبق سوى الإعلان الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، ولكن قيادة العمليات المشتركة، نفت ذلك مؤكدة أن القطاعات ما تزال مستمرة بتحرير ما تبقى من الساحل الأيسر.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول “فيما يخص العمليات العسكرية في قادمون يا نينوى بالمرحلة الثانية ما زالت القطاعات مستمرة بعملية تحرير ما تبقى من الساحل الأيسر”.

وأضاف المتحدث أن “قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث من الفرقة الأولى واللواء 71 من الفرقة 15 اقتحمت آخر معاقل عناصر التنظيم الإرهابي في منطقة الرشيدية وبيسان، فيما تمت السيطرة وتحرير الجزء الشمالي من منطقة الرشيدية”.

من جهته أكد الفريق عبد الأمير يارالله قائد عملية “قادمون يا نينوى” أن القوات العراقية بدأت الإعداد لهجوم على الجزء الغربي من الموصل.

ونقلت قناة “الموصلية” الثلاثاء تصريحه بأن قواته تعد لعملية خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، لدعم عملية استعادة الضفة اليمنى من المدينة على الجانب الغربي من نهر دجلة.