العبادي يعلن خارطة طريق ما بعد داعش

طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر حوار بغداد الذي عقدته هيئة رئاسة البرلمان أمس السبت خارطة من 7 نقاط تتناول وضع العراق ما بعد داعش.

وطمأن العبادي في المؤتمر دول الجوار، قائلاً إن قوة العراق العسكرية لن توجه ضدها أبداً، فقد استغرب من التخوف من وضع البلد الداخلي بعد داعش.

وقال العبادي خلال كلمته في المؤتمر الصحافي، التي تلقت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) نسخة منها، إن البعض يتخوف من وضع العراق ما بعد زوال تنظيم داعش ولم يتخوف عندما كان التنظيم الإرهابي يسيطر على مساحات كبيرة من المدن العراقية وقد هدم بناها التحتية وهجّر أهلها.

وشدد رئيس الوزراء أنه “لا خشية على العراق، ولا من العراق بعد داعش”، مستدركاً أن التنظيم كلما قربت عمليات القضاء عليه سيلجأ إلى عمليات إرهابية أكبر.

ولفت إلى فداحة حجم الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الإرهابي في البنى التحتية حتى العام الماضي.

وعرض العبادي خلال خطته لما بعد تنظيم داعش 7 نقاط، أبرزها “إعادة الحياة للمناطق المحررة، وتوطيد التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية”، فضلاً عن “عدم السماح لما سماه بالمظاهر الشاذة التي سبقت دخول داعش”، متوقعاً ألا يكون داعش آخر تنظيم إرهابي يظهر في المنطقة، ومؤكداً حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشاد بإقرار قانون الحشد الشعبي، وشدد على أن الحكومة ستمنع حالات الخروج على القانون.

وأضاف أن تلك الخطة سترسخ حسن الجوار والعمل على أساس المصالح المشتركة بينما ستمضي إجراءات محاربة الفساد بكافة أشكاله.

وعلى الصعيد العسكري، تمكنت القوات الأمنية اليوم السبت، من تحرير حي الحدباء في مدينة الموصل.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، إن “الفرقة 15 والفرقة 16 وحشد نينوى حرروا حي الحدباء ورفعوا العلم العراقي فوق المباني”.