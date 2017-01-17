العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة التركية في قرغيزيا

أعلنت السلطات القرغيزية الثلاثاء أنها وجدت الصندوق الأسود الثاني لطائرة الشحن التركية التي سقطت الاثنين الماضي على قرية في العاصمة القرغيزية بشكيك.

وقالت الحكومة على موقعها الالكتروني: “أسفرت عمليات البحث والإنقاذ عن العثور على الصندوق الأسود الثاني في المنطقة التي تحطمت فيها طائرة الشحن “بوينغ 747”.

وقد أسفر تحطم طائرة الشحن التركية في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين عن مقتل 38 وإصابة العشرات، بالإضافة إلى هدم عديد المنازل.

هذا ولم يتم التأكد بعد من سبب سقوط الطائرة إلا أن الخبراء يرجون أن يكون السبب سوء الأحوال الجوية أو خطأ ارتكبه الطيار، تمثل في سوء تقدير المسافة قبل محاولة هبوطه في المطار.