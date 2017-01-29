العراق: أوامر بالقبض على محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي

أعلن المتحدث باسم العمليات العراقية المشتركة العميد يحيى رسول أن أوامر صدرت “بإلقاء القبض على محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي في حال تواجده في مناطق داخل الموصل وإحالته إلى الجهات القضائية”.

وكانت محكمة التحقيق المركزية في العراق قد أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مذكرة قضائية للقبض على النجيفي بعد اتهامه بـ”جريمة التخابر مع دولة أجنبية”، و”تسهيل” دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية”.

وصوت مجلس النواب في أيار/مايو 2015 على إقالته من منصبه محافظا لنينوى، بناء على طلب قدمه عدد من أعضاء مجلس المحافظة، على خلفية سقوط مدينة الموصل بيد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش 2014.