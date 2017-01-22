العراق: العثور رفات 89 جثة وسط تكريت

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين أمس السبت العثور على مقبرة جماعية في القصور الرئاسية وسط مدينة تكريت 170 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر إنه “تم العثور على مقبرة جماعية أمس السبت تضم رفات 89 جثة من ضحايا مجزرة سبايكر في القصور الرئاسية وسط تكريت”.

وأوضح المصدر أن “لجنة مختصة بدأت برفع الجثث تمهيدا لإجراء فحص الحامض النووي من أجل تسليمها لذويها”.

ويشار إلى أن مذبحة سبايكر التي راح ضحيتها 1700 جندي عراقي حدثت اثر احتلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مدينة تكريت منتصف عام 2014 وقيامه بإعدامهم في قاعدة سبايكر الجوية قرب تكريت.