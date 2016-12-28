العراق: صد هجوم نفذه 100 داعشي شمالي الموصل

أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري الأربعاء عن صد هجوم نفذه 100 عنصر من تنظيم داعش في محورين شمالي الموصل مؤكداً تكبيد التنظيم خسائر جسيمة.

وقال الجبوري، إنه “بعد تقدم قواتنا في المحور الشمالي لمدينة الموصل ودخول أكاديمية الشرطة وتحرير حي الزيتون وأحياء أخرى وأصبحت في موقف التماس، شن العدو الخائب اليوم هجوماً قوامه 100 داعشي من محوري تلكيف والحدباء (شمالي الموصل)، معزز بـ5 عجلات 3 منها مفخخة وجرافتين مدرعتين”.

مبيناً أن القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم بالكامل وتكبيده خسائر جسيمة بالأرواح والمعدات، وفقاً لوكالة السومرية العراقية.

وأضاف الجبوري أن “التحالف الدولي استخدم الطائرات المقاتلة وصواريخ الـ هاي مارك، والمدفعية الذكية في صد الهجوم”، واصفاً هذا الهجوم بأنه صحوة موت ومحاولة لعرقلة بدء الصفحة الثانية من معارك التحرير.

وأشار الجبوري إلى أن التنظيم حاول استغلال سوء الحالة الجوية، لافتاً إلى أن طائرات التحالف الدولي فعالة في إجهاض مثل هذه الهجمات.

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول) 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم داعش في حزيران 2014.

وحققت القوات العراقية المشتركة تقدماً ملحوظاً أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.