العراق: مقتل “المفتي الشرعي” لداعش في الموصل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان أمس الجمعة، مقتل ثلاثة قياديين من تنظيم داعش.

بينهم “المفتي الشرعي”، بعد ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، 400 كيلومتر شمال بغداد.

وذكر بيان لمجلس أمن إقليم كردستان “أن مقاتلات التحالف الدولي قامت مساء أمس باستهداف مقر تنظيم داعش في حي الرفاعي في الجانب الأيمن من الموصل، وأن القصف أسفر عن مقتل، المفتي الشرعي لتنظيم داعش، الإرهابي المدعو عبدالله البدراني، والملقب بـ(أبو أيوب العطار)، ومسؤول ديوان الجند في التنظيم، الإرهابي المدعو عبدالرحمن طالب الملقب بـ(أبو عبيدة)، والمسؤول الأمني للتنظيم في حي الرفاعي، الإرهابي المدعو إبراهيم الحيالي الملقب بـ(أبو بارق)”.

يذكر أن العراق قد أعلن في شهر فبراير (شباط) الماضي عن انطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن من الموصل.