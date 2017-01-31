العراق.. مقتل “قاطع الرؤوس” في داعش بالسكاكين

قالت قناة عراقية الثلاثاء إن مجموعة مجهولة قامت بقتل “كبير قاطعي الرؤوس” لدى داعش طعنا بالسكاكين غربي محافظة نينوى.

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله إن “مجموعة مسلحة مجهولة أقدمت الثلاثاء على قتل أحد أشهر قاطعي الروؤس في تنظيم داعش المدعو أبو سياف”.

وذكر المصدر أن المسلحين كمنوا لقاطع الرؤوس في منطقة الدواسة في الساحل الأيمن غربي المدينة، ووجهوا له عدة طعنات بالسكاكين أردته على الفور، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن أبو سياف قطع نحو 100 رأس من المخالفين للتنظيم الإرهابي، وكان يقوم برمي رؤوس وجثث مخالفي التنظيم في حفرة شهيرة في نينوى، على حد قوله.

ولم يصدر بيان رسمي من الداخلية العراقية أو الجيش على الفور بشأن الواقعة.