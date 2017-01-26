العراق: مقتل 3 من الحشد العشائري شمال الفلوجة

أعلن مصدر أمني بمحافظة الأنبار أمس الأربعاء، مقتل ثلاثة من عناصر الحشد العشائري في انفجار عبوة لاصقة شمال شرق الفلوجة 60 كيلومتراً غرب بغداد.

وقال العقيد سيف طارق من الشرطة العراقية، إن “عبوة لاصقة انفجرت بعجلة مدنية يستقلها ثلاثة من عناصر الحشد العشائري في منطقة الزيدان 34 كيلومتراً شمال شرق الفلوجة ما أسفر عن مقتلهم جميعاً”.

وقال مصدر عسكري، في مدينة حديثة 180 كيلومتراً غرب بغداد، إن “تنظيم داعش أطلق قذائف هاون بشكل عشوائي على المدينة ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح”، مشيراً إلى أن القذائف أطلقت من قضاء عامه الخاضع لسيطرة تنظيم داعش.

يشار إلى أن قضاء حديثة يستهدف بين الحين والآخر من قبل تنظيم داعش الذي يقبع في المناطق الصحراوية وقضاء عانه القريب من القضاء.