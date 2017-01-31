العراق: مقتل 39 عنصراً من داعش شرقي صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين الثلاثاء بأن 39 عنصراً من داعش قتلوا خلال صد هجوم واسع للتنظيم، في منطقة تل كصيبة شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن “تنظيم داعش شن هجوماً واسعاً على القطعات العسكرية المتواجدة في منطقة تل كصيبة شرقي صلاح الدين”.

مبيناً أن “القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة تمكنت من قتل 39 عنصراً من التنظيم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “جثث التنظيم ومصابيه وصلت إلى أحد مستشفيات قضاء الحويجة (٥٥كم جنوب غربي كركوك)”.

مشيراً إلى أن التنظيم يسعى من خلال زيادة هجماته على القطعات الأمنية في صلاح الدين منع أي تقدم صوب الحويجة.

وأوضح أن داعش قام بتجميع عناصره الإرهابية وهاجم تل كصيبة ومناطق أخرى.