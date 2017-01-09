العراق: مقتل 45 داعشياً في نينوى

أفادت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة الاثنين بمقتل 45 من داعش في قصف استهدف مناطق مختلفة من محافظة نينوى العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان أنه “استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وجه صقور الجو عدة ضربات جوية ناجحة أسفرت عن تدمير معامل تدريع وتفخيخ العجلات وعجلات تحمل أحاديات وعجلات مفخخة وعجلة تحمل مدفع هاون”.

مضيفة أن هذا القصف أسفر عن “مقتل 25 إرهابياً في مناطق الصناعية وحي سومر وحي الوحدة وحي فلسطين وحي الانتصار وحي الكرامة”.

وأشارت إلى أن “طائرات التحالف الدولي تمكنت من توجيه ضربة جوية، وبالتنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن، أسفرت عن مقتل 20 إرهابياً في قرية العبرة التابعة لقضاء تلعفر”.