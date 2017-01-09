العراق والأردن يتفقان على فتح معبر طرابيل الحدودي

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاثنين، إنه اتفق مع نظيره الأردني هاني الملقي على فتح معبر طرابيل الحدودي في أقرب وقت.

وأوضح العبادي في مؤتمر صحفي مشترك ببغداد، إن بلاده “حريصة على فتح معبر طرابيل في أقرب وقت ممكن، ولا توجد عقبات أساسية باستثناء الحرص على أمن الشاحنات من أجل تأمين هذا الطريق الحيوي”.

وذكر أن العراق ينسق بشكل كامل مع الأردن لملاحقة الفساد وتجفيف مصادر تمويله، كما أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة وخاصة مكافحة الإرهاب.

من جانبه، قال الملقي إن العراق يمثل العمق الاستراتيجي للأردن و”ندعم كل الجهود العراقية للحفاظ على الاستقرار”.

وذكر أن الجانبين اتفقا على أن يكون عام 2017 هو عام الإنجاز في جميع المجالات من خلال تنفيذ كافة الاتفاقات، بدءا بمشروع أنبوب النفط والغاز من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن، وتسهيل دخول البضائع عبر معبر طرابيل والإعفاء الجمركي.