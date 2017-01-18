العرب في المونديال الإفريقي.. فشل في الاختبار الأول

لم يستطع أي منتخب عربي حتى الآن إحراز أي انتصار في الجولة الأولى التي تشكل الاختبار الأول في بطولة الأمم الإفريقية الـ31 المقامة في الغابون.

النتائج العربية كانت إما هزيمة أو تعادل بطعم الخسارة.

وكانت آمال العرب على مصر في إحراز فوز يكسر سلسلة النتائج المخيبة، إلا أن منتخبها أكمل مسلسل الخيبات العربية، عندما تعادل مساء الثلاثاء سلبيا مع مالي في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وكان أداء المنتخب المصري في المباراة متواضعا وأهدر ثلاث فرص وفق ما قال مدرب المنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر في مؤتمر صحفي عقب المباراة، ولم تفلح التغييرات التي أجرها كوبر في تعديل مسار المباراة.

وهذه هي المشاركة الأولى لمصر في البطولة الإفريقية بعد غياب دام سبع سنوات.

وقبل يوم واحد خسر المنتخب المغربي أمام جمهورية الكونغو 0-1، إثر خطأ ارتكبه حارس “أسود الأطلس منير المحمدي في الدقيقة الـ55 من المباراة.

ورغم سيطرة الفريق المغربي في الشوط الأول إلا أنه لم يترجم ذلك إلى أهداف، مخفقا في تحقيق الفوز الأول في البطولة الإفريقية منذ 5 سنوات.

ولم تكن أوضاع “نسور قرطاج” بأفضل حالا إذ هزموا في أولى مواجهاتهم أمام السنغال 0-2، وأدى لاعبو المنتخب التونسي أداءً متواضعا في المباراة.

وسجل السنغال الهدفين في الشوط الأول، فيما استعادت تونس السيطرة في الشوط الثاني لكنها لم تفلح في هز شباك السنغاليين.

أما البداية العربية في البطولة فكانت بطعم الخسارة، عندما تعادل المنتخب الجزائري مع زيمبابوي 2-2.

واعترف مدرب محاربي الصحراء بارتكاب اللاعبين أخطاء قائلا إنه كان بوسع اللاعبين تسجيل الأهداف .