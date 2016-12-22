العمليات الروسية في سوريا: 71 ألف غارة و35 ألف قتيل

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس، إن حملة الضربات التي تشنها بلاده في سوريا مكنت من القضاء على 35 ألف مقاتل، منذ انطلاقها في سبتمبر 2015.

وذكر شويغو أن المقاتلات الروسية شنت 71 ألف غارة جوية على “الإرهابيين”، قائلا إنها مكنت من القضاء على 725 مخيما للتدريب و405 مصانع للمتفجرات، و1500 من التجهيزات العسكرية، فضلا عن تصفية 35 ألف مقاتل بينهم 204 من القياديين.

وتدخلت روسيا، بشكل عسكري في روسيا، في سبتمبر 2015، في نطاق ما اعتبرتها جهودا لـ”محاربة الإرهاب”، وسط شكوك المعارضة السورية التي قالت إن موسكو سعت بتحركها إلى ترجيح كفة حليفها، الرئيس السوري، بشار الأسد، في النزاع.

ويأتي إعلان الجيش الروسي عن عدد الغارات التي جرى شنها منذ بداية التدخل، عقب مشارفة معركة استعادة الجيش الحكومي في سوريا لمدينة حلب، على نهايتها، في تغير ميداني اعتبره متابعون حسما استراتيجيا لروسيا، على حساب الغرب الداعم للمعارضة.