العناية الإلهية أنقذت مصلين مسجد كيبيك من مجزرة أفظع

أنقذت العناية الإلهية المصلين في مسجد كيبيك مساء الأحد بالتوقيت المحلي، من مجزرة أفظع وأبشع.

رغم سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى لا يزال بعضهم في وضع صحي حرج بسبب خطورة الإصابة، لو لم يتعطل رشاش الإرهابي الكسندر بيسونيت، وفق ما نقلت صحيفة لوجورنال دو كيبيك، مساء الأربعاء.

وأكدت الصحيفة أن الإرهابي الذي خطط جيداً وطويلاً للمذبحة، بدأ في إطلاق النار بغزارة داخل المسجد، ولكن سلاحه تعطل فجأة ما اضطره للاستنجاد بسلاح أصغر، مسدس من عيار 9 مليمترات.

وأوضحت الصحيفة أن الإرهابي كان مسلحاً برشاش من طراز سي زي 858، الشبيه بأيه كاي – 47 الحربي، ولكنه سلاح لا يخضع إلى ترخيص مسبق في كندا، ويمكن الحصول عليه بسهولة مثيرة للاستغراب.