العويران لسامي الجابر: أبعد وريحنا فالشباب كيان كبير

وجه سعيد العويران لاعب المنتخب السابق انتقادات قوية للمدير الفني الحالي لنادي الشباب سامي الجابر بسبب نتائج الفريق المتدهورة في الفترة الأخيرة.

وقال العويران خلال حديثه علي حسابه بموقع سناب شات: إذا التدريب مامشى معاك في الشباب خلاص يا اخي أبعد ارتاح وريح بدلا من البحث عن الأعذار بعد كل خسارة، فالشباب كيان كبير، وأظهر أسماءً تاريخية، حرام اللي يحصل فيه.

وأضاف :” يا إخوان إذا مانتوا قادرين تعملوا في الشباب فكونا وارتاحوا، الشباب فريق كبير، واحد كبار الأندية السعودية ببطولاته ولاعبيه، ومع احترامي لكل الأندية ليس الشباب من يخسر من الباطن ووج، وتعادل مع الوحدة ويقدم هذه النتائج المخجلة “.