العين الإماراتي يجهز صدمة جديدة للعالمي بضم أوفيني
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برونو أوفيني
برونو أوفيني
الإمارات رياضة

العين الإماراتي يجهز صدمة جديدة للعالمي بضم أوفيني

24 أبريل, 2017
أحمد علي

اقترب مسئولو نادي العين الإماراتي من توجيه صدمة جديدة لنادي النصر بخطف البرازيلي برونو أوفيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اقتراب اللاعب من دخول الفترة الحرة.

ويسعى مسئولو النادي الإماراتي لاستغلال أزمات اللاعب في النصر وعدم استلام مستحقاته المالية التي تمثل رواتب شهرية وصلت إلى 249 ألف دولار، من اجل خطف اللاعب لتدعيم دفاعاته، حيث سبق للنادي الإماراتي التعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق للفريق.
ويتدخل ماميتش في الصفقة من أجل إقناع اللاعب بالانتقال للنادي الإماراتي، ومطالبته بعدم تمديد عقده مع النصر من أجل الانتقال للعين الإماراتي بداية من الموسم المقبل خلال الانتقالات الصيفية .

وكشفت صفحة اللاعب عبر استجرام اقترابه من النادي الإماراتي، بعد أن قام بمتابعة نجم العين عمر عبد الرحمن عموري، وهو ما يعني اهتمامه بأخبار الفريق الإماراتي.

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أحمد علي

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