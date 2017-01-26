الغموض يكتنف مصير سوريا بعد أستانة.. وترامب يريد إنشاء مناطق آمنة

حتى الآن لم تتبلور ملامح المشهد السوري بعد أستانة، حيث لا تزال قوات الحكومة السورية والميليشيات المتحالفة معها تهاجم وادي بردى، بينما لا تخفي فصائل المعارضة المسلحة التي دعيت إلى موسكو ارتيابها، وربما من بينها من يريد أن يؤمن بوساطة موسكو.

لكن بعض منصات المعارضة التي دعي بعض أعضائها بصفة شخصية تريد من الروس أن يقروا بوجودهم وبثقلهم، وهو أمر يقولون إن موسكو تحاول الالتفاف عليه من خلال جر الفصائل المسلحة إلى لعب دور سياسي تتجاوز به بقية أوجه المعارضة وربما تطمس معالمها.

ولم يكد حبر بيان أستانة يجف حتى بدأت موسكو تخط مسار جنيف، فالعاصمة الروسية ستستقبل بعد أقل من يومين من لم يشارك في أستانة، أو بالأحرى من لم توجه لهم الدعوة من بعض أطياف المعارضة السياسية.

والهدف، إطلاع الغائبين عن أستانة على ما دار فيها والعمل على تجهيز وفد موحد من المعارضة المسلحة والسياسية للتفاوض مع وفد الحكومة السورية في جنيف.

لكن جنيف هذه المرة، ستحتضن الاجتماع فقط، وتستمد مرجعية التفاوض من أستانة.

صحيح أن روسيا وضعت توقيعها قبل خمس سنوات على اتفاق جنيف الذي ظلت الأزمة السورية تدور حوله دون مخرج، إلا أنها لم تتفق يوما بعد ذلك مع المعسكر الغربي على قراءة وتفسير بنوده، خاصة تلك المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.

بعد أن أزاحت الولايات المتحدة من طريقها، في توقيت مدروس بعناية، استلمت روسيا دفة القيادة برفقة تركيا، وحققت ما استبعد كثيرون تحقيقه.

أبسط الأمور جلوس وفد الحكومة والمعارضة المسلحة إلى طاولة واحدة، وقبول الأخير وعود وضمانات روسيا، وهي التي كانت العدو حتى الأمس القريب، وأعقدها، البيان الختامي الذي نجحت في عدم تضمين أسطره أي إشارة إلى مرحلة انتقالية وتعويضها بعملية سياسية.

إضافة إلى قبول كل طرف من أطراف النزاع بوساطة عرابي الهدنة والاجتماع، موسكو وأنقرة، وحتى طهران رغم تحفظات المعارضة.

الآن تنتقل موسكو إلى المرحلة الثانية بدعوتها خمسة عشر من قادة المعارضة السياسية أهمهم رياض حجاب عن الهيئة العليا للمفاوضات، وأنس العبدة عن الائتلاف الوطني، وقدري جميل عن جبهة التحرير وغيرهم.

لكن الأهم والمثير للاهتمام، أنه في الوقت الذي غاب فيه المكون الكردي عن طاولة أستانة رغم حضوره على الأرض بسبب الاعتراض التركي، وجهت له الدعوة إلى موسكو ممثلا بالاتحاد الديمقراطي الكردي.

ليطرح السؤال، ما الذي ستقدمه موسكو لأنقرة مقابل قبولها الأكراد جزءا من الصورة المقبلة للحل؟

لكن هذا السؤال قد يتوارى عن الأنظار بسبب تساؤلات أخرى أهم بشأن مصير وقف إطلاق النار ومسودة الدستور التي قدمتها روسيا للمعارضة وغيرها من التفاهمات التي جرت في أستانة، رغم أن كثيرين رأوها جعجعة دون طحن.

خطة ترامب

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن أمراً تنفيذياً أعد ليوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوجه وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين المدنيين داخل سوريا وغيرها من الدول القريبة.

وتقول المسودة: “توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث”.

من جهة أخرى، أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلاً عن مسودة قرار تنفيذي للرئيس ترامب، بأن الرئيس الأميركي يعتزم وقف برنامج استقبال اللاجئين السوريين لمدة 120 يوماً.

وإذا قرر ترامب إقامة مناطق آمنة فقد يزيد هذا من التدخل العسكري الأميركي في سوريا ويمثل انحرافاً كبيراً عن نهج أوباما.

وإذا قرر ترامب فرض قيود “على الطيران” فوق هذه المناطق فقد يتطلب زيادة في حجم القوة الجوية الأميركية أو القوة الجوية للتحالف. وقد يتطلب هذا أيضاً نشر قوات برية لتوفير الأمن.

لكن الوثيقة لم تقدم أي تفاصيل بشأن تلك المناطق الآمنة وأين ستقام على وجه التحديد ومن سيتولى حمايتها. ويستضيف بالفعل الأردن وتركيا ودول أخرى مجاورة ملايين اللاجئين السوريين.

ويؤيد أعضاء جمهوريون بالكونغرس إقامة مثل هذه المناطق خاصة للحماية من القوات الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

كان ترامب دعا خلال حملته الرئاسية إلى إقامة مناطق حظر طيران لتوفير المأوى للاجئين كبديل عن السماح لهم بدخول الولايات المتحدة. واتهم ترامب إدارة أوباما بالفشل في إجراء عمليات فحص مناسبة للاجئين السوريين الذين يدخلون الولايات المتحدة لضمان عدم وجود أي صلات لهم بالإرهابيين.