الفريدي لجماهير النصر: لن أعود دون تسلم مستحقاتي

أبلغ لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم احمد الفريدي بأنه لن يعود للتدريبات بعد فترة التوقف الحالية، التي يشهدها دوري جميل للمحترفين لكرة القدم بسبب معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

الذي يقيمه هذه الأيام في العاصمة الاماراتية أبوظبي ضمن تحضيراته لمواجهتي الجولتين السادسة والسابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018م والمقرر أن تقام خلال شهر مارس المقبل مع منتخبي تايلند في بانكوك والعراق في جدة.

وقالت مصادر إن الفريدي ابلغ ادارة ناديه بأن عودته للتدريبات بعد فترة التوقف الحالية لن تكون قبل سداد الادارة مستحقاته المالية والبالغة اكثر من خمسة ملايين، وكانت نفس القضية قد تسببت في غياب اللاعب خلال الفترة الماضية عن التدريبات ومنعته من المشاركة في مواجهة الاتحاد في الدور الاول من دوري جميل.

وابلغ الفريدي المدرب الكرواتي زوران ماميتش بالقرار بعد انتهاء مواجهة الاتفاق، مؤكداً انه احترم عقده مع النصر من اجل ايفاء الادارة بمستحقاته المالية، التي تأخرت لأكثر من ثمانية اشهر، في الوقت الذي اكد فيه المدرب ان هذا الامر يعود للإدارة ولا يتدخل في هذا الامر باستثناء التحدث مع الادارة بضرورة تسلم اللاعبين مستحقاتهم من اجل ان يكون الجميع في وضع فني جيد خلال المباريات.

وتسعى الادارة النصراوية لحل الكثير من المعضلات، التي تواجه الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين، خاصة انها ألمحت الى عدم قدرته على جلب لاعبين محترفين جدد في ظل الازمة المالية الصعبة، التي يعيشها النادي وبالتالي استمرار معاناة اللاعبين في تسلمهم رواتبهم الاحترافية، التي وصلت الى سبعة اشهر، وكانت انباء قد اشارت الى موافقة الجهاز على ابعاد اللاعب الكرواتي ايفان تومتشاك عن الفريق في الفترة الشتوية خاصة مع رغبة زوران في جلب مهاجم يقود الفريق في مواجهات الحسم المقبلة.

وكانت ادارة النادي قد اقفلت قضية المهاجم الاكوادوري جيمي ايوفي بعد ان قامت بتسديد مبلغ 311 الف دولار باقي مستحقات اللاعب، وكذلك أتعاب القضية التي رفعها اللاعب لمحكمة الكأس.