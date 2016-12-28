الفيفا: 48 منتخبا أفضل لكأس العالم

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو في دبي الأربعاء أن الاتحادات الوطنية تدعم خطط زيادة عدد منتخبات كأس العالم التي تضم حاليا 32 فريقا.

ويرغب إنفانتينو في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 48، ويقول إن ذلك يمكن أن يحدث في المدة نفسها التي تستغرقها البطولة الحالية.

وقال إنفانتينو إن الاتحادات الوطنية “تدعم بشدة” زيادة عدد منتخبات المونديال.

وفي حديثه أمام مؤتمر لكرة القدم في دبي قال إنفانتينو إن كأس عالم من 48 منتخبا هي أفضل شكل للبطولة من ناحية “الجذب المالي”.

واقترح رئيس الفيفا في وقت سابق إقامة البطولة من 48 منتخبا، لكن في وجود دور تمهيدي يشارك به 32 منتخبا لتتأهل المنتخبات الـ16 الفائزة بجانب 16 منتخبا آخر إلى دور مجموعات من 32 منتخبا.

وعند انتخابه في فبراير، تعهد إنفانتينو بزيادة حجم البطولة من 32 إلى 40 منتخبا.

وأبلغ إنفانتينو الصحفيين لاحقا أن الأمر يعود إلى أعضاء مجلس الفيفا لاتخاذ القرار في “عملية ديمقراطية” بشأن زيادة عدد منتخبات كأس العالم.