القبض على “لص نيويورك” في إكوادرور

أعلتقت السلطات في الإكوادور رجلا سرق دلو يحتوي على رقائق ذهب قيمتها 1.6 مليون دولار من شاحنة مصحفة في نيويورك قبل أربعة أشهر.

ووجهت اتهامات إلى خوليو نيفلو الإكوادوري الجنسية بسرقة دلو من الألومنيوم سعة 19 لترا يحتوي على حوالي 38.5 كيلوغرام من الذهب في منطقة ميدتاون مانهاتن في 29 سبتمبر.

وذكرت تقارير عن وزارة الداخلية في الإكوادور في بيان إنه تم القبض عليه شمالي جواياكيل .

وقالت إدارة شرطة نيويورك في تغريدة على تويتر إن دائرة الهجرة والجمارك الأميركية ساعدت في القبض على نيفلو.

وأظهرت مقاطع من كاميرا المراقبة نشرتها الشرطة نيفلو وهو يحوم حول الشاحنة قبل أن يستغل لحظات انصرف فيها انتباه رجال الأمن عن المراقبة ليضع يده على غنيمته ويفر بها.